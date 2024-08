Romano: "Osimhen rifiuta l'Arabia! Chiede clausola e super ingaggio"

Fabrizio Romano fa sapere che Victor Osimhen non ha accettato la proposta dell'Al-Ahli. Il club arabo era ed è ancora pronto a mettere sul piatto circa 65 milioni per il bomber nigeriano, ma per Osi è no perché la richiesta è di un ingaggio importante ma anche di una clausola rescissoria che è fondamentale. Il suo agente, intanto, ha scritto su X facendo capire che il suo assistito vuole continuare a giocare in Europa.

️🇸🇦 Victor Osimhen is not accepting Al Ahli proposals as he required important salary AND release clause.



The release clause is crucial or deal will not happen at all, sources confirm.



