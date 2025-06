Sancho-Napoli, Sky: presupposti per l’intesa! Ma differenza di valutazione con lo United

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato della trattativa tra Napoli e Manchester United per Jadon Sancho. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sull’esterno c’è sempre la questione relativa a Sancho. I presupposti per l'intesa con il giocatore ci sono, come vi abbiamo raccontato ieri. La valutazione che fa in questo momento il Napoli è più bassa di quella che fa il Manchester United.

E’ vero che la scadenza del contratto del giocatore è nel 2026, ma lo United asserisce, questa è una prassi dei club inglesi, di avere un’opzione in suo favore per allungarlo un altro anno. Questo permette al Manchester di mantenere alta la valutazione, da almeno 25 milioni di euro. E’ quindi una situazione che il Napoli dovrà cercare di sciogliere nei colloqui soprattutto negli intermediari che stanno lavorando su questo tipo di operazione”.