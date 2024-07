Sky - Affare Osimhen, due aspetti frenano il PSG. Bloccato anche Lukaku

Inevitabilmente la mancata cessione di Osimhen blocca anche l’arrivo di Romelu Lukaku.

Il Napoli contava sul tesoretto di Victor Osimhen per fare tutti gli altri investimenti dopo i primi tre acquisti di questa sessione di mercato. Ma ci sono due aspetti lato PSG: il club parigino aspetta anche di cedere qualche giocatore per poter acquistare poi nigeriano, dall’altro lato spera in uno sconto da parte del Napoli rispetto alla clausola rescissoria.

Inevitabilmente la mancata cessione di Osimhen blocca anche l’arrivo di Romelu Lukaku, le due operazioni sono strettamente connesse non solo dal punto di visto tecnico ma anche economico. Il Napoli ha già l’accordo con l’attaccante belga per un triennale a 6mln a stagione più bonus. C’è ancora da trovare l’accordo con il Chelsea, che chiede 35mln, il Napoli vuole spendere qualcosa meno, ma alla fine i due club si possono trovare. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.