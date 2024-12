Sorpresa Mario Rui, vuole restare in Italia dopo l'addio al Napoli: occhio a 2 squadre

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb: “E’ arrivata l’ufficialità di questa risoluzione contrattuale per Mario Rui. Una cessione era diventata difficile, discorso diverso invece da svincolato.

Tanti club cercano un terzino sinistro, anche in Serie A, il Napoli è andato incontro alle esigenze del ragazzo e alla fine l’accordo è stato formalizzato. Ora è in Portogallo per festeggiare con i suoi cari. Tanti aspettavano questa risoluzione, la sua volontà è anche di restare in Italia se possibile, penso che ci siano buone possibilità affinché ciò avvenga. La Fiorentina è in cerca, lo stesso per il Milan, e Mario Rui ha dimostrato di poter essere un’ottima riserva”.