Sportitalia - Osimhen, l'Al-Ahli propone clausola valida dal 2026: svelata la cifra

vedi letture

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, fornisce ulteriori dettagli sul destino di Osimhen, seguito dal Chelsea ma soprattutto dall'Al-Ahli: "La proposta di Al-Ahli per Osimhen comprende una clausola rescissoria che potrebbe essere attivata solo dopo due stagioni dall’eventuale arrivo dell’attaccante del Napoli in Arabia Saudita. La clausola è inferiore ai 50 milioni".

