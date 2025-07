Sterling-Napoli, dall'Inghilterra: "In Serie A può ancora fare la differenza"

vedi letture

Davide Chinellato, giornalista de La Gazzetta dello Sport, corrispondente dall'Inghilterra, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live per parlare del nome del momento: “Mister X è Sterling? Ci può stare, il giocatore non ha partecipato al mondiale per Club ed è fuori dal giro della Nazionale inglese da qualche anno ormai. È un calciatore spiccatamente offensivo, forte nel dribbling e nell’uno contro uno, ma credo che non possa dare più nulla alla Premier, considerando anche la concorrenza.

Sterling fa parte di quel gruppo di giocatori del cosiddetto “mercato minore inglese”, che però in serie A fanno la differenza. Ha ancora due anni di contratto e un ingaggio di 10.5 milioni, il più alto del Chelsea ma è consapevole di dover abbassare le pretese. Potrebbe tornare ad alti livelli sotto la guida di Antonio Conte.

Sterling o Grealish? Il giocatore del City è capace di assicurare maggiore copertura difensiva, negli ultimi anni ha dimostrato di essere un attaccante completo in entrambe le fasi. Considerando i gusti di Conte potrebbe fare al caso del Napoli. La situazione contrattuale dei due è simile, sia per i due anni di contratto con í rispettivi club sia per la sicurezza di essere fuori dal progetto”.