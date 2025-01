Tmw - Biraghi aspetta il Napoli: non vuole ancora accettare il Verona

vedi letture

La Fiorentina è alle prese con diverse trattative negli ultimi giorni di mercato. Il club di Rocco Commisso sta lavorando a un doppio scambio con l'Hellas Verona, con Cristiano Biraghi e Nicolas Valentini che dovrebbero trasferirsi in Veneto, mentre Marco Davide Faraoni e Daniele Ghilardi farebbero il percorso inverso. Secondo quanto raccolto da TMW però, i due affari non stanno procedendo di pari passo.

Il terzino sinistro e capitano dei viola preferisce prendersi ancora del tempo prima di accettare l'offerta del club gialloblù perché vuole aspettare Inter e Napoli, le due principali candidate alla vittoria dello Scudetto. In Campania ritroverebbe Antonio Conte, con cui in passato ha lavorato proprio in nerazzurro, disputando una stagione importante, conclusa con il secondo posto in Serie A e la finale di Europa League persa contro il Siviglia.