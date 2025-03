Tmw - La Juve ha fatto capire a Conte che gradirebbe il suo ritorno

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Marco Conterio parla del futuro della panchina della Juve con Thiago Motta ad un passo dall'addio. Futuro in bilico, tanto nomi sul tavolo, tra questi anche quello di Conte che, però, è blindato dal Napoli con un triennale firmato in estate, dunque scadenza 2027.

Conterio scrive: "E poi c'è Antonio Conte. All'allenatore del Napoli è stato fatto capire, di fatto, che sarebbe ben gradito per il nuovo anno e il nuovo corso. Solo che ha un contratto triennale, pagato e onorato da Aurelio De Laurentiis. Lo lascerà andare di buon cuore e grado, nel caso? Difficile, a meno che non sia Scudetto, a meno che non ci sia una frattura clamorosa tra le parti, ora non all'orizzonte. Ma la Juventus c'è, anche perché Conte (come Mancini) è un nome d'esperienza che piace a molti, compreso Giorgio Chiellini che è un uomo di fiducia di John Elkann".