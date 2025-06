Blitz a Liverpool per Nunez! Romano: "Tutto su cifre, termini pagamento e contratto!"

Napoli a Liverpool per Darwin Nunez e Federico Chiesa. La trattativa per l'attaccante uruguagio sta entrando nel vivo. Anni 26, Nunez è la priorità in attacco. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "ll Napoli nel weekend ha avuto apertura totale da parte del giocatore. Darwin Nunez a Napoli vuole andarci. Oggi la dirigenza del Napoli è stata in Inghilterra. Ha avuto contatti diretti.

Si è parlato di prezzo, termini di pagamento e anche contratto del giocatore. Devono tornare i numeri per tutti. Si sta lavorando a questo affare. Ci vuole calma e pazienza. Ma la missione di Liverpool è chiara. E il Napoli si informa anche per Chiesa che vuole tornare in Italia. Nel contatto col Liverpool si è parlato anche di lui. E' uno dei diversi nomi per le corsie esterne".