Nunez-Napoli avanti tutta! Agenti in arrivo in Italia: oggi incontro col Napoli?

Darwin Nunez-Napoli, si tratta. Si avanza. Un affare complesso e articolato, certo, che però sta andando avanti sull’onda di contatti costanti con tutte le parti in causa: Darwin ha dato il via libera alla trattativa per un investimento che comunque non potrà essere inferiore ai 50 milioni, considerando che i Reds, nel 2022, hanno versato 75 milioni più 25 al Benfica per averlo.

Il Corriere dello Sport scrive: "A recitare il ruolo di intermediario c’è Fali Ramadani, vecchia e buona conoscenza del Napoli, già agente di Koulibaly e oggi anche di Chiesa. Insomma, come dire, ci sono tanti argomenti aperti con lui: il manager è atteso a Milano, è in arrivo, e ciò significa che già oggi potrebbe andare in scena un altro incontro per Nuñez dopo i primi esplorativi registrati nelle scorse settimane".