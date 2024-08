Ultim'ora Tmw - Mario Rui rifiuta il Valladolid, preferisce altre due soluzioni: la situazione

Con l'arrivo di Leonardo Spinazzola e il ritorno dal Sudamerica di Mathias Olivera, provato in allenamento da Antonio Conte soprattutto da esterno di sinistra (e non da centrale come si era pensato dopo aver ricoperto il ruolo con la maglia dell'Uruguay), il Napoli ha quinto mancino di troppo. E da tempo ad essere sul mercato è Mario Rui, uno dei titolari dell'annata dello Scudetto, com'è stato dichiarato anche dal suo agente nelle passate settimane.

In questo momento il terzino portoghese è ufficialmente in permesso, non parteciperà al debutto degli azzurri in Coppa Italia contro il Modena previsto stasera: un altro indizio che suggerisce la sua cessione. Stando a quanto racconto dalla redazione di TuttoMercatoWe, l'ex Empoli e Roma ha rifiutato il Real Valladolid e per ora non è stata trovata una soluzione definitiva

Mario Rui piace a molti in Europa: ci sono stati degli interessamenti sia dalla Serie A e che dal campionato portoghese. Il giocatore vorrebbe tornare in patria o restare in Italia, anche per questo ha detto di no al club spagnolo. In attesa dell'offerta giusta, intanto, il classe '91 resta ai margini e fino a domani non sarà con la il resto della squadra.