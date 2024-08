United, Ten Hag un mese fa su McTominay: "Vogliamo tenerlo, è molto importante per noi”

Circa un mese fa il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag aveva parlato così in conferenza di Scott McTominay, obiettivo di mercato del Napoli.

Alle 21 il Manchester United sfida il Fulham all'Old Trafford per la prima giornata di Premier League. Circa un mese fa il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag aveva parlato così in conferenza di Scott McTominay, obiettivo di mercato del Napoli stasera in panchina: "Abbiamo giocatori molto bravi, quindi ci sarà sempre interesse da parte di altri club. Quando segni 10 gol in una stagione e ti comporti molto bene anche per la Scozia, allora ci sarà interesse.

Ma vogliamo tenerlo perché è un giocatore molto importante per la nostra squadra. Quello che può dare, come abbiamo visto la scorsa stagione, potrebbe giocare in un ruolo più avanzato ed è un giocatore molto interessante per la nostra squadra". Ricordiamo che McTominay, subentrando dalla panchina, con un'incredibie doppietta nei minuti di recupero salvò la panchina proprio di Ten Hag nella scorsa stagione.