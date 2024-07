Video Zanoli, visite mediche in corso con il Genoa: i dettagli dell'operazione

Nella tarda serata di ieri, era passata da un po' mezzanotte, Zanoli ha raggiunto un albergo del centro cittadino

Il Genoa accoglie il suo rinforzo per la fascia destra, il primo acquisto della stagione. Buona la terza per Alessandro Zanoli. L'esterno classe 2000 alla fine sarà un nuovo giocatore rossoblù a disposizione di mister Alberto Gilardino. Nel giorno della ripresa dei lavori, fra test fisici e atletici, la dirigenza ha chiuso per il giocatore del Napoli, già corteggiato nelle ultime due sessioni di calciomercato. Nel primo caso, esattamente un anno fa, fu l'allenatore tecnico azzurro Rudi Garcia ad impuntarsi e voler testare il giocatore in ritiro senza poi lasciarlo partire. A gennaio la trattativa non decollò e alla fine il Grifone virò su Spence mentre il terzino andò alla Salernitana.

Oggi le visite mediche

Adesso il suo futuro sarà nel capoluogo ligure. Nella tarda serata di ieri, era passata da un po' mezzanotte, Zanoli ha raggiunto un albergo del centro cittadino mentre in questi minuti ha raggiunto la "Casa della Salute" per svolgere le visite mediche di rito. Dopo di che si recherà in sede per firmare il contratto che lo legherà al club più antico d'Italia.

La formula

L'esterno approda in rossoblù dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Diritto che è pronto a trasformarsi in obbligo qualora si raggiungano determinati obiettivi.