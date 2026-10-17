Napoli dominato da un Villarreal in difficoltà: solo 0-0 con l’Elche e resta a metà classica

Villarreal fermato sullo 0-0 dall'Elche dopo il 3-1 al Napoli in Champions League. Spagnoli ancora a metà classifica.

Il Villarreal non va oltre lo 0-0 contro l'Elche e conferma le proprie difficoltà in campionato, pochi giorni dopo la vittoria per 3-1 contro il Napoli in Champions League. La formazione spagnola, capace di imporsi nettamente sugli azzurri di Massimiliano Allegri nella seconda giornata della fase campionato della massima competizione europea, non riesce a ripetersi nella Liga e deve accontentarsi di un pareggio senza reti. Un risultato che lascia il Sottomarino Giallo a metà classifica e rende ancora più amara la recente sconfitta europea della formazione partenopea.

Villarreal fermato dall'Elche: dopo il 3-1 al Napoli arriva uno 0-0 nella Liga

Il pareggio contro l'Elche evidenzia il rendimento altalenante del Villarreal, che dopo aver messo in grande difficoltà il Napoli non riesce a trovare la via del gol nel successivo impegno di campionato. Un risultato che alimenta ulteriormente le riflessioni sul momento degli azzurri, reduci anche dalla clamorosa sconfitta contro il Venezia, ultimo in classifica prima della sfida del Penzo. Due battute d'arresto consecutive per la squadra di Allegri, chiamata ora a reagire martedì contro il Bodo/Glimt in Champions League, in una partita già fondamentale per il cammino europeo.