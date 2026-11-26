Clamoroso Icardi: ci pensa il Bayern per rimpiazzare l’infortunato Kane

L’infortunio di Kane spinge il Bayern Monaco a valutare nuove soluzioni per l’attacco. Tra i profili presi in considerazione ci sarebbe anche Icardi.

Un’occasione a sorpresa potrebbe riaprire le porte del grande calcio a Mauro Icardi. L’attaccante argentino, dopo aver concluso la sua esperienza al Galatasaray, è ancora alla ricerca di una nuova squadra e potrebbe trovare un’opportunità inaspettata in Germania. Il Bayern Monaco, infatti, starebbe valutando il suo profilo in vista della finestra invernale di mercato, alla luce delle difficoltà emerse nel reparto offensivo.

Bayern Monaco, Icardi tra le possibili alternative a Kane

Secondo quanto riportato dalla Bild, il club tedesco potrebbe prendere in considerazione l’ingaggio di un centravanti esperto per fronteggiare l’assenza di Harry Kane, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La strategia non prevederebbe necessariamente un investimento oneroso, ma una soluzione temporanea e a basso rischio economico. In quest’ottica, Icardi potrebbe rappresentare un’opportunità interessante. L’operazione ricorderebbe quella realizzata nel 2020 con Eric Maxim Choupo-Moting, arrivato a parametro zero con un contratto annuale per fare da alternativa a Robert Lewandowski. Un’operazione nata come semplice copertura e rivelatasi poi particolarmente efficace.