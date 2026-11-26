Corsa ai playoff Champions, Mediaset: “Eliminazione Napoli più probabile della qualificazione”

Il pareggio per 2-2 contro il Manchester City ha tenuto vive le speranze europee del Napoli, ma la classifica resta complicata.

Il punto conquistato sul campo del Manchester City ha permesso al Napoli di muovere la classifica dopo le sconfitte rimediate contro Arsenal, Villarreal e Porto, ma non è bastato per risollevare una situazione ancora molto complicata. Dopo cinque giornate della fase campionato, la squadra di Allegri occupa il ventottesimo posto con appena 4 punti, fuori dalla zona playoff, riservata alle prime 24 classificate. Restano tre partite per provare a cambiare il destino europeo: gli azzurri hanno la possibilità di conquistare nove punti e salire così a quota 13. Il margine di errore è ridotto e non sono più ammessi passi falsi.

Champions League, le proiezioni di Mediaset: Napoli l'unica italiana più vicina all'eliminazione

Il quadro delle altre italiane è decisamente più incoraggiante. Il Como è la sorpresa della competizione: occupa il terzo posto con 12 punti, alle spalle di Real Madrid e Paris Saint-Germain e davanti a Barcellona e Liverpool per differenza reti. L'Inter è salita a quota 9 grazie a tre vittorie consecutive dopo le sconfitte iniziali e ha ormai ipotecato un posto ai playoff. La qualificazione diretta agli ottavi resta possibile, ma serviranno altri punti nelle sfide contro Borussia Dortmund e Liverpool. Più complicata la situazione della Roma, venticinquesima con 5 punti, ma ancora pienamente in corsa per gli spareggi anche grazie a un calendario favorevole e al pareggio in rimonta contro il Paris Saint-Germain. Secondo le proiezioni di Mediaset, il Como ha più del doppio delle possibilità dell'Inter di qualificarsi direttamente agli ottavi, mentre i nerazzurri hanno meno dell'1% di probabilità di essere eliminati. La Roma, pur trovandosi attualmente fuori dalle prime 24, ha quasi tre possibilità su quattro di superare la fase campionato. Il dato più preoccupante riguarda proprio il Napoli: è l'unica squadra italiana per cui l'eliminazione dalla Champions League è considerata più probabile della qualificazione. Un campanello d'allarme per Allegri e i suoi, chiamati a trasformare le ultime tre gare in altrettante occasioni da non sprecare.