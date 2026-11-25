Ranking UEFA, ottimo turno ma l'Italia resta 7ª: quanto dista il 5° posto Champions

L'Italia resta settima nel ranking UEFA stagionale nonostante due vittorie e due pareggi in Champions. Decisivi i prossimi turni.

Due vittorie e due pareggi per le squadre italiane nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, ma il bilancio positivo non basta per scalare il ranking UEFA stagionale. Ai successi di Como e Inter contro AEK e Stoccarda si aggiungono i preziosi pareggi conquistati da Napoli e Roma sui campi di Manchester City e Paris Saint-Germain. L'Italia occupa il settimo posto con un coefficiente di 8.357 punti, alle spalle di Belgio, Turchia e Germania, mentre Inghilterra e Portogallo continuano a occupare le due posizioni che garantiscono un posto supplementare nella prossima Champions League.

Ranking UEFA, decisivi i bonus per il passaggio del turno

Per rientrare nella corsa al quinto posto in Champions League servirà una serie di risultati positivi anche in Europa League e Conference League. Un ruolo determinante sarà ricoperto dai punti bonus legati ai passaggi del turno, dei quali ha già beneficiato la Spagna grazie alla qualificazione del Real Madrid agli ottavi di finale. L'Italia può ancora contare su tutte e sette le proprie rappresentanti nelle competizioni europee, ma deve recuperare 1.143 punti sul Portogallo, attualmente secondo.

Ranking UEFA stagionale aggiornato al 25 novembre 2026

1. Inghilterra9.7229/9

2. Portogallo9.5005/5

3. Spagna9.2818/8

4. Germania8.7147/7

5. Turchia8.7004/5

6. Belgio8.4005/5

7. Italia8.3577/7

8. Norvegia7.8004/5

9. Olanda7.6666/6

10. Francia7.6427/7