Real Madrid-Napoli, il programma di conferenze e allenamenti: ecco chi ci sarà con Mazzarri

E' stato reso noto il programma della vigilia di Real Madrid-Napoli, con le solite conferenze stampa e rifiniture aperte ai media. Domani alle 11:30 il Napoli sosterrà l'ultimo allenamento in Italia prima della partenza per la capitale spagnola, dove alle 19:30 Walter Mazzarri e Giovanni Di Lorenzo terranno la conferenza stampa pre-partita.

Per quanto riguarda il Real Madrid, invece, alle 11 del mattino ci sarà la rifinitura (come sempre, primo quarto d'ora aperto ai media) e alle 12:45 Carlo Ancelotti, insieme a un giocatore non ancora svelato, si esprimerà in conferenza e presenterà la partita contro il suo passato.