Rileggi live Napoli-Mantova 3-0 (4' Lindstrom, 10' Spinazzola, 16' Cheddira): inizio sprint e tris nel secondo test! Si ferma Simeone

vedi letture

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Gli azzurri battono 3-0 il Mantova nella seconda e ultima amichevole a Dimaro-Folgarida. In rete Lindstrom, Spinazzola e Cheddira ad inizio match.

19.41 - TERMINA QUI!

87' - Prova a piazzarla Anguissa, ma la punizione del camerunense termina lontana dai pali.

86' - Mario Rui viene atterrato al limite dell'area, calcio di punizione interessante per gli azzurri.

80'- Giocata in area di Anguissa per Ambrosino, due difensori rimpallano la conclusione dell'attaccante.

76' - DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI: escono Rrahmani e Iaccarino, entrano Mezzoni e Russo.

73'- Bella azione personale di Ngonge, che danza dalla fascia accentrandosi e saltando un paio di avversari, palla a sinistra per Mario Rui che non riesce a crossare.

67' - ALTRO CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Lindstrom, entra Gaetano.

65' - Palla in profondità per Ambrosino, il neo entrato viene antiipato efermato in corner.

63' - CAMBIO PER IL NAPOLI. Problema all'inguine per Simeone dopo un controllo a centrocampo. L'argentino esce, al suo posto entra Ambrosino.

61 ' - SIMEONE! Cross di Marui Rui, Simeone non ci arriva di testa per pochi centimetri, Zerbin in ritardo non chiude l'azione sul secondo palo.

59' - Rischio di Contini dopo un retropassaggio, il portiere perde il controllo della palla ma rimedia con i piedi.

51' - Galuppini va ad una conclusione di sinistro da fuori area, palla lontanissima dai pali.

50' - SIMEONE! Palla persa dal Mantova, l'argentino si ritrova in buna posizione e prova il tiro di destro piazzandola sul primo palo, palla di poco fuori.

46' - Proteste del Mantova per un possibile calcio di rigore su Mensah, l'arbitro lascia proseguire.

18.55 - INIZIA IL SECONDO TEMPO - Conte rivoluziona la squadra per la ripresa, dopo i cambi questo l'undici che scende in campo (3-4-2-1): Contini; Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Zerbin, Anguissa, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Lindstrom; Simeone.

18.44 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

42' - FIORI! Grande azione personale del numero 11 del Mantova che prova il tiro a giro che sfiora l'incrocio.

38' - CHEDDIRA! Ripartenza spettacolare del Napoli: Spinazzola parte sulla fascia, scambia con Cheddira. Il marocchino va al tiro in area, che viene deviato in angolo.

35' - PALO DEL MANTOVA! Doppio dribbling di Fiori, palla in area per Mancuso, respinge Caprile sul palo, poi arriva Rrahmani che salva in angolo.

33'- Batte Burrai, Caprile smanaccia sopra la traversa: è calcio d'angolo. Da corner nessun problema per il Napoli.

32' - Fallo di Natan sulla trequarti, che ferma una ripartenza pericolosa. Calcio di punizione interessante per il Mantova.

28' - Prova un cross il Mantova, allontana di testa Rrahmani, Mazzocchi per pressare un avversario prende una botta alla coscia. Niente di grave.

25' - Il Mantova prova una reazione tenendo palla, il Napoli controlla senza problemi tenendo le linee chiuse e in trenta metri.

20' - Azione spettacolare con scambi ripetuti, Cheddira in area però tenta un assist per Politano invece di concludere e viene fermato. Troppo altruista stavolta il marocchino.

16' - GOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOL!!! CHEDDIRA!!! Dagli sviluppi del corner la palla arriva a Cheddira dopo un rimpallo, il marocchino sotto porta da posizione defilata la mette dentro dopo un preciso diagonale: 3-0!

16' - CHEDDIRA! Ripatenza azzurra, Mazzocchi mette al centro, la palla arriva a Cheddira che prova la conclusione ravvicinata deviata in angolo da Brignani.

15' - Azione per occhestrata dal Mantova che termina con una bella conclusione volante di Wieser, palla alta.

13' - GIALLO PER REDOLFI per un fallo su Cheddira.

10' - GOOOOOOOL GOOOOOOOOOOL! SPINAZZOLA!!! Mazzocchi si accentra, scarico per Cheddira che si gira bene e apre a sinistra per Spinazzola, l'esterno arriva con i tempi giusti e non sbaglia: 2-0!

9' - Conclusione alta dal limite di Galuppini.

8' - SPINAZZOLA! Lindstrom serve Mazzocchi che allarga per Politano, sinistro morbido sul secondo palo dove arria Spinazzona. Colpo di testa parato in due tempi da Festa.

4' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL! LINDSTROM! Iacccarino ruba palla, passaggio in mezzo per Politano, che apre a sinistra per Lindstrom che con un preciso diagonale porta in vantaggio gli azzurri: 1-0!

3' - Tiene palla il Mantova, Napoli con una linea a cinque difensiva altissima a metà campo.

1' - Fiori parte palla al piede e prova il passaggio filtrante, pallone troppo lungo comodo per Caprile.

17.59 - PARTITI!

17.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo, Napoli in maglia azzurra, Mantova in maglia rossa.

17.49 - Termina il riscaldamento, le squadre rientrano negli spogliatoi.

17.40 - Ufficializzata la terna arbitrale.

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

ASSISTENTE 1: Alessio Tolfo di Pordenone

ASSISTENTE: 2 Thomas Miniutti di Maniago

17.26 - E' il turno del Napoli, gli azzurri entrano in campo per il riscaldamento tra l'ovazione del pubbblico presente in tribuna.

17.18 - Mantova in campo per il riscaldamento.

17.06 - Sono ufficiali le formazioni di Napol-Mantova. Al centro dell'attacco spazio a Cheddira e non a Simeone; Osimhen non è neanche in panchina. Cambi anche a centrocampo: gioca Iaccarino con Anguissa, out Cajuste. In difesa chance per Natan con Rafa Marin e Rrahmani. Ecco le scelte dei due allenatori.

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. A disposizione: Contini, Turi, Sorrentino, Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Popovic, Ambrosino, Zerbin, Ngonge, Mezzoni, Russo D'Avino, Ostigard, Gaetano

Allenatore: Antonio Conte

MANTOVA (4-3-3): Festa; Fedel, Brignani, Redolfi, Panizzi; Wieser, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori.

A disposizione: 12 Sonzogni, 13 Maggioni, 14 Cella, 15 Solini, 16 Bani, 17 Ruocco - 18 Debenedetti - 19 Mensah . 20 Muroni - 21 Cinetti - 00 Botti - 23 De Maio - 24 Radaelli - 25 Artioli. All. Possanzini.

17.00 - Ad un'ora dall'inizio del match si riempie già lo stadio di Carciato, lunghissima fila all'esterno con tantissimi tifosi che ordinatamente accedono all'impianto. Oggi oltre ai tifosi del Napoli ci sono anche quelli del Mantova che occupano la tribuna laterale.

Di fronte ci sarà la compagine neo-promossa in B guidata da Possanzini, tecnico rivelazione l'anno scorso in C e che ha già catturato grande attenzione per il modo di far esprimere le sue squadre dopo gli anni nello staff di De Zerbi. Per il Napoli un test che si preannuncia complesso anche per i carichi di lavoro. Ne ha parlato anche ieri Antonio Conte sul palco: "Mantova? Non abbiamo diminuito i carichi di lavoro per questo test di allenamento. Io tutti i test di allenamento in pre-season li considero importanti, ma non cambiano il nostro lavoro. Noi abbiamo iniziato il primo giorno e siamo sempre cresciuti sui carichi. I ragazzi avranno le gambe pesanti, faranno fatica ma sanno che proprio nella fatica noi dobbiamo creare qualcosa di importante".

L'amichevole odierna, la seconda dell'era Antonio Conte, sarà trasmessa dalla piattaforma OneFootball, che ha messo in vendita il pacchetto 'Summer Pass' al prezzo di 14.99 per tutti e cinque i test estivi

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Mantova, secondo test estivo del Napoli di Antonio Conte. Appuntamento alle ore 18 per la seconda e ultima amichevole dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri affronteranno il Mantova di Possanzini, squadra neo-promossa in B e rivelazione dello scorso campionato di Serie C. Lo stadio di Carciato si presenta di nuovo tutto esaurito, saranno in 1300 ad assistere il match del penultimo giorno di ritiro in Val di Sole.