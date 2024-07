Sky - Dopo Lindstrom saluta Ostigard! Affare fatto con il Rennes, risolti tutti i dettagli

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 14:30 In primo piano

Si sblocca il mercato in uscita del Napoli. Dopo Lindstrom ufficiale all'Everton, infatti, è fatta per il trasferimento di Leo Ostigard al Rennes. Come riferito da Sky Sport sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli tra i club. Il norvegese saluta così l'Italia a titolo definitivo. Il Napoli riceverà da questa operazione 7 milioni di euro.

"Il futuro di Leo Ostigard è sempre più a tinte francesi. Sono stati sistemati tutti gli ultimi dettagli per il trasferimento del difensore norvegese al Rennes. Una cessione a titolo definitivo che frutterà nelle casse del Napoli 7 milioni di euro. Leo Ostigard si appresta dunque a diventare un nuovo giocatore del Rennes. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche per il difensore con il club di Ligue 1".