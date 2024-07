Ufficiale Real Madrid da record! E' il primo club a raggiungere un miliardo di euro di entrate

vedi letture

Come annunciato orgogliosamente, il Real diventa il primo club di sempre a raggiungere e superare quota un miliardo di euro di entrate in una stagione.

Quando si tratta di scrivere la storia del calcio, il Real Madrid non manca mai all'appello. Ma questa volta non si tratta di traguardi sportivi, bensì economici. Come annunciato orgogliosamente, il Real diventa il primo club di sempre a raggiungere e superare quota un miliardo di euro di entrate in una stagione.

"I ricavi della stagione 2023-24, esclusi i trasferimenti di giocatori, raggiungono 1.073 miliardi di euro, il 27% in più rispetto all'anno precedente", annuncia il club di Florentino Perez tramite comunicato ufficiale. Aggiungendo: "Il Real Madrid realizza un utile di 16 milioni di euro nell'esercizio 2023-24. Il club mantiene una solida posizione patrimoniale con un patrimonio netto di 574 milioni di euro", la chiosa.

Quello che impressiona, appunto, è che i Blancos hanno sfondato il tetto di un miliardo di euro senza contare il trasferimento dei calciatori. Superando per altro del 27% il dato della stagione precedente a livello di incassi. "In ambito sportivo, la prima squadra di calcio ha vinto il titolo di Champions League - informa la società spagnola -, il sesto nel periodo 2014-2024, oltre ai titoli di Lega e Supercoppa spagnola. Per quanto riguarda la prima squadra di pallacanestro, ha vinto i titoli di Lega, Coppa del Re e Supercoppa spagnola ed è stata finalista in Eurolega".

Il grandioso rendimento della società di Florentino Perez, tra risultati sportivi e non solo, hanno reso possibile questo storico traguardo. Tuttavia, al pari degli incassi sono emerse anche le spese, ragion per cui l'utile macinato dal Real Madrid risulta sì in positivo, senza però risultare sproporzionato.