Podcast L'assist dalla Copa America: il Napoli cambia obiettivo a sinistra?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato la situazione legata sia ai nomi che alla zona di campo.

Che il Napoli abbia cambiato obiettivo per la parte sinistra di campo? Non solo nel nome, ma proprio nel ruolo da coprire? Possibile, viste le ottime prestazioni che sta fornendo Mathias Olivera da centrale di sinistra con la maglia dell'Uruguay e le voci di oggi sull'interesse per l'esterno Patrick Dorgu del Lecce, a prescindere da Spinazzola.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato la situazione.