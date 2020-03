Gattuso vuole comprare un altro Gattuso

"Belotti? Piacerebbe molto a Gattuso perché è un Gattuso che gioca in attacco: lotta, cerca palle che sembrano perse, corre dietro ai difensori”. Ad alimentare ulteriormente le voci di un Napoli interessato all’attaccante granata ci pensa Giorgio Perinetti, che svela l’apprezzamento del tecnico del Napoli per il Gallo, già allenato ai tempi del Palermo.

Una simpatia fortemente ricambiata dallo stesso Belotti, che nel marzo 2019 aveva dichiarato: “Gattuso è stato il mio primo allenatore. Ma non l’ho vissuto tantissimo perché sono arrivato alla fine del mercato e quindi non avevo fatto il ritiro. Poi ero andato in Nazionale due settimane. Lui è stato esonerato dopo Bari-Palermo e proprio in quella partita mi fece esordire. Però per me è stata un’emozione perché, essendo io tifoso del Milan da piccolo, avere come allenatore un giocatore rossonero, per il quale avevo tifato, era qualcosa di magico”.

Questione di feeling. Appare chiaro che Belotti piaccia a Gattuso e Gattuso piaccia a Belotti, di mezzo però c’è sempre un Urbano Cairo con il quale storicamente è difficile intavolare trattative. Nella scorsa estate De Laurentiis non ha fatto sconti al patron granata nella trattativa per Simone Verdi, pensare dunque di trovare una strada in discesa per il classe ’93 è assai improbabile. I contatti ci sono, anche l’apprezzamento ricambiato, il mercato dirà se questo matrimonio sarà da fare.