Scatto Nunez, ADL incontra Ramadani! Pressing col Liverpool per la punta

Scatto del Napoli per Darwin Nunez. Entra in gioco anche il presidente Aurelio De Laurentiis che incontra l'intermediario dell'affare, Ramadani, per parlare del centravanti del Liverpool che è uno dei primi obiettivi per l'attacco del Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola con i dettagli dell'operazione e le ultime novità: "Manna e Ramadani hanno costruito la tela e poi l’agente s’è seduto a dialogare anche con De Laurentiis", si legge sul quotidiano con tutti i retroscena di una trattativa che dura ormai da diverse settimane e che il Napoli tiene viva.

"Aurelio De Laurentiis ha incontrato Fali Ramadani. Una riunione andata in scena di recente che ha coronato i contatti accesi e gestiti sin dall’inizio dal ds Manna. Nuñez, come noto, non è soltanto pronto a lasciare il Liverpool, ma ha anche aperto con entusiasmo all’ipotesi di trasferirsi al Napoli". Le cifre dell'operazione sono elevate, ecco perché Nunez resta pista complicata, ma il Napoli ci prova: "L’ingaggio del centravanti della Celeste si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro a stagione e bisogna trovare un intesa, considerando che il club azzurro non può usufruire dei benefici del Decreto Crescita, mentre il Liverpool per cederlo parte da circa 60 milioni di euro, poco più di 50 milioni di sterline".