Beukema si avvicina! Romano: "Accordo totale e incontro col Bologna per chiudere"

In primo piano

Oggi alle 07:43

Sam Beukema è sempre più vicino al Napoli. Il difensore del Bologna, anni 26, è il primo obiettivo del Napoli per la difesa. E il giocatore spinge per trasferirsi in azzurro. Nella notte su X il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione.



“Il Napoli resta fiducioso di riuscire a concludere l'affare con Sam Beukema, i colloqui con il Bologna continueranno questa settimana. Il giocatore ha già concordato i termini con il Napoli settimane fa e vuole trasferirsi al Napoli”. Dunque servirà ancora un po’ di pazienza ma la strada per Beukema al Napoli sembra ormai tracciata. Sempre col Bologna non tramonta la pista Ndoye anche se la richiesta del club rossoblù è molto alta e a certe cifre il Napoli non tratta.