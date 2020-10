IL BORSINO DEL MERCATO - Gli esuberi 'pagano' il colpaccio Bakayoko, resta l'incomprensibile Milik

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 12 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita ed accompagnarvi quest'estate.

di Antonio Gaito - Dopo aver vissuto una grande fase di stallo, il mercato del Napoli si chiude nel migliore dei modi. Sfruttando un'opportunità di mercato, il club ha rinforzato la mediana con il colpo Bakayoko, elemento che Gattuso conosce benissimo ed ha portato ad altissimi livelli al Milan, e non come si pensava con un profilo giovane per completare il reparto solo numericamente. Capace di giocare sia a tre che a due, Bakayoko arriva al Napoli grazie alla formula favorevole: prestito oneroso a circa 2mln di euro e partecipazione dell'ingaggio del Chelsea allo stipendio da 3,5mln netti. Niente diritto di riscatto, ma il Napoli potrebbe avere comunque grandi possibilità visto che la prossima estate il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza e quindi con un cartellino decisamente più alla portata rispetto ai circa 35mln di riscatto fissati negli ultimi trasferimenti.

A sbloccare l'operazione anche diverse trattative in uscita che hanno liberato il posto in lista, ma anche risorse economiche importanti per i prestiti onerosi e o semplicemente per il risparmio degli stipendi lordi, come nel caso degli ultimi a partire Machach, finto al VVV-Venlo, Younes in prestito biennale con riscatto all'Eintracht, Adam Ounas in prestito oneroso con riscatto a 15mln di euro al Cagliari. Salta la cessione di Milik che ha rifiutato anche la Fiorentina, arrivata anche ad offrire a 4mln di euro a stagione. Un danno per il Napoli, che lo perderà probabilmente a zero, ma anche per il giocatore che starà fermo e rischia di non vedere più quelle cifre. Tra gli altri partenti, Ciciretti finito al Chievo e Luperto che dopo un lungo corteggiamento è passato al Crotone in prestito oneroso.

IN ENTRATA

Osimhen 100% (a titolo definitivo, Lille)

Guarino 100% (a titolo definitivo, Rimini)

Bakayoko 100% (in prestito, Chelsea)

Nzila 100% (in prestito con diritto di riscatto, Chiasso)

Facchini 100% (in prestito con diritto di riscatto, Fiorenzuola)



IN USCITA

Callejon 100% (svincolato)

Leandrinho 100% (a titolo definitivo)

Karnezis 100% (a titolo definitivo, Lille)

Allan 100% (a titolo definitivo, Everton )

Manzi 100% (a titolo definitivo, Lille)

Liguori 100% (a titolo definitivo, Lille)

Palmieri 100% (a titolo definitivo, Lille)

Zerbin 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Gaetano 100% (in prestito, Cremonese)

D'Ignazio 100% (in prestito, Turris)

Vianni 100% (a titolo definitivo, Torino)

Somma 100% (in prestito Sorrento)

Zanoli 100% (in prestito, Legnago)

Sgarbi 100% (in prestito, Legnago)

Mezzoni 100% (in prestito, Feralpisalò)

Palmiero 100% (in prestito, Chievo)

Tutino 100% (in prestito con obbligo condizionato alla promozione, Salernitana)

Prezioso 100% (in prestito, Modena)

Bifulco 100% (a titolo definitivo, Padova)

Senese 100% (in prestito, Legnago)

Machach 100% (prestito con diritto di riscatto, VVV-Venlo)

Younes 100% (in prestito biennale con diritto di riscatto, Eintracht)

Zedadka 100% (in prestito, Cavese)

Ferrari 100% (in prestito, Como)

Ounas 100% (in prestito con diritto di riscatto, Cagliari)

Luperto 100% (in prestito, Crotone)

Ciciretti 100% (in prestito, Chievo)

Labriola 100% (in prestito, Fermana)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Ospina, Contini*

DIFESA: Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Hysaj, Malcuit, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani

CENTROCAMPO: Zielinski, Fabian, Elmas, Demme, Lobotka, Bakayoko

ATTACCO: Insigne*, Mertens, Lozano, Politano, Petagna, Osimhen

*prodotto settore giovanile

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2025 - Osimhen, Di Lorenzo, Elmas, Mario Rui, Contini

2024 - Lozano, Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani, Petagna, Zielinski*

2023 - Younes, Fabian, Meret, Koulibaly, Manolas (+1 opzione)

2022 - Ghoulam*, Insigne, Ospina, Malcuit, Mertens

2021 - Hysaj, Maksimovic*,

*clausola

