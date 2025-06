Sky - Osimhen, la Juve non molla: intensificati i contatti con l'entourage

La Juventus non molla l'opzione Victor Osimhen per il ruolo di centravanti e, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, i bianconeri hanno intensificato i contatti con il suo entourage. Ci sono stati dei colloqui nel week-end per iniziare a cercare la quadra sul contratto, con il bomber nigeriano che non ha ancora aperto alla destinazione.

Il piano della Juventus è quello di raggiungere prima un accordo con Osimhen ed i suoi agenti, per poi andare in seconda fase in trattativa con il Napoli. L'attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray nell'ultima stagione, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro che però è valida solo per i club esteri. Dunque, i bianconeri presumibilmente dovranno superare questa cifra per convincere Aurelio De Laurentiis a cedergli Osimhen. Secondo Di Marzio, la Juve fa sul serio e proverà in tutti i modi a mandare in porto l'affare.