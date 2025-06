Lucca-Napoli, primo contatto tra ADL e Pozzo! Sky: distanza minima, le cifre

In vista dei tanti impegni che attendono la squadra di Antonio Conte nella prossima stagione, la dirigenza del Napoli si sta movimentando sul calciomercato per infoltire la rosa. Tra le posizioni da rinforzare c'è senza dubbio quella del centravanti, dove bisognerà affiancare un profilo di livello a Romelu Lukaku (con Simeone in partenza): il nome in pole è Lorenzo Lucca.

Gli azzurri seguono da tempo l'attaccante italiano, su cui Antonio Conte si era espresso positivamente già durante lo scorso campionato, e ora l'affare sta davvero entrando nel vivo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, nella giornata di oggi c'è stato il primo contatto ufficiale tra i rispettivi presidenti, Aurelio De Laurentiis e Giampaolo Pozzo. Filtra ottimismo, la distanza tra Napoli e Udinese è minima: gli azzurri offrono 35 milioni di euro più bonus, riferisce Di Marzio, mentre i friulani chiedono 40 milioni di solo di parte fissa.