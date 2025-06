Sky - Milinkovic-Napoli, il Torino si tutela: scelto il sostituto, gioca in Francia

Il Napoli vuole rinforzare e allungare la rosa in vista delle numerose competizioni da affrontare nella prossima stagione. Tra le varie posizioni, si ricerca anche un portiere che possa fungere da comprimario di Alex Meret, come dai piani di Antonio Conte: il nome in pole ad oggi continua ad essere quello di Vanja Milinkovic-Savic.

Il Napoli è in trattativa con il Torino e ci vorrà ancora del tempo per capire se l'affare potrà andare in porto, ma intanto i granata si tutelano cercando l'eventuale sostituto del serbo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il profilo individuato è Yehvann Diouf del Reims. L'estremo difensore del club francese di Ligue 2 dovrebbe costare circa 8 milioni di euro, ma l'operazione si svilupperà solo in caso di trasferimento di Milinkovic-Savic al Napoli.