Idea Fabbian a centrocampo: ipotesi scambio con il Bologna, spunta contropartita

Nome nuovo per il centrocampo: è quello di Giovanni Fabbian, 22enne di proprietà del Bologna, società con cui il Napoli ha chiuso l'affare Beukema e con la quale ha trattato a lungo Ndoye, poi andato al Nottingham Forest. Un giocatore molto bravo a inserirsi senza palla, sempre pericoloso in area avversaria. Si pensa a uno scambio con Zanoli che è nel mirino del ds Sartori: il terzino piace molto a Italiano ed è anche nel mirino dell'Udinese, ma il Napoli lo ha blindato fino a quando non chiuderà per il sostituto che gioca in Liga, ovvero Juanlu Sanchez del Siviglia.

Ne scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. "E' invece serrata la caccia a un centrocampista e il nome nuovo è quello del duttile Giovanni Fabbian. Al Bologna interessa Alessandro Zanoli e l'ipotesi di uno scambio promette di prendere quota nelle prossime ore, con un conguaglio che dovrà essere concordato". Scuola Inter, Fabbian ha segnato 9 gol in 70 presenze con il Bologna: 5 con Thiago Motta, 3 lo scorso anno quando poche volte è stato titolare con Italiano. Il Napoli ci riflette e valuta il suo nome trattandosi di un Under, proprio come Miretti. Dunque non occuperebbe posti nella lista della Serie A.