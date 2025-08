Juanlu-Gutierrez richieste di Conte, Gazzetta: "Svelato modulo della prossima stagione"

vedi letture

Juanlu e Gutierrez, due spagnoli che giocano in Liga, sono richieste di Conte. Lo ha spiegato La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I due giocatori sono molto vicini al Napoli e rispondono alla chiara idea tattica del tecnico azzurro: blindare il 4-3-3 per la prossima stagione con i terzini che non solo danno ampiezza ma giocano anche dentro al campo, caratteristica comune ai due giocatori che il Napoli ha proprio messo nel mirino.

Lo spagnolo del Girona, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.