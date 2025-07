Da Grealish a Sterling, tutte le idee del Napoli per l'esterno. E c'è un sospetto...

Ora che Dan Ndoye è andato al Nottingham Forest, riparte la caccia del Napoli all'esterno sinistro dopo l'arrivo di Noa Lang dal Psv. Serve un'altra ala per completare l'attacco di Conte. Tante le idee e le ipotesi. I nomi sono sul tavolo con il sospetto che da un momento all'altro possa arrivare anche a sorpresa una sorta di Mister X, un giocatore mediaticamente mai emerso prima. Come accadde per McTominay un anno fa, per intenderci. Al momento l'elenco comprende diversi profili della Premier League come Grealish in uscita dal City o Sterling che lascerà il Chelsea o ancora Chiesa che dirà addio al Liverpool.

C'è anche Garnacho, che lo United ha messo sul mercato e che il Napoli aveva già cercato invano a gennaio. L'argentino però aveva rifiutato gli azzurri. Anzi, in realtà aveva aumentato le proprie pretese economiche, quasi un modo per scoraggiare la corte degli azzurri. A gennaio piaceva tanto anche Adeyemi che però ora sembra poter continuare la sua avventura al Borussia Dortmund. Quattro giocatori tutti reduci da stagioni altalenanti ma di sicura qualità, pur avendo età e caratteristiche differenti. Il Napoli dopo sei volti nuovi non ha fretta. Si prenderà tutto il tempo necessario per ingaggiare un nuovo esterno che vada a completare il reparto offensivo.