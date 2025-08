Nome nuovo a centrocampo: piace Kjaergaard, vecchio pallino del club

Il Napoli punta Maurits Kjaergaard, centrocampista di proprietà del Salisburgo. Il danese è un vecchio pallino per il club azzurro, tanto che alla fine del 2023 era già stato messo sotto la lente d'ingrandimento, con una valutazione da circa 15 milioni di euro. Lo scrive Tmw.

Dopo un anno e mezzo Kjærgaard vale 5 milioni in più, costandone circa 20. Nel corso di questa stagione ha già giocato tre partite, due nei preliminari di Champions League - siglando anche due reti - più una in Coppa d'Austria. Nell'ultimo anno invece aveva giocato solamente 14 volte (con 5 reti, certamente non male per un centrocampista) per un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per un lungo periodo, ritornando a pieno ritmo solamente per il Mondiale per Club.

È sempre stato considerato come un possibile predestinato, sin dal suo acquisto, sei anni fa, dal Lingby: una cifra vicina ai 2,7 milioni di euro, un investimento importante per chi aveva solamente sedici anni. Poi il consueto prestito al Liefering, la società satellite della Red Bull, formalmente slegata dalla prima squadra ma in realtà serbatoio giovanile da cui sono passati tutti quelli che poi hanno dimostrato di potere fare il grande salto verso l'Europa che conta.