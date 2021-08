Lozano convocato contro il Venezia? Il messicano brucia i tempi

Alla ripresa degli allenamenti di quest'oggi al Konami Training Center di Castel Volturno, Hirving Lozano ha svolto l’intera seduta d'allenamento in gruppo. L'attaccante messicano del Napoli, dopo il brutto infortunio all'occhio rimediato a luglio col la sua nazionale in Gold Cup, è tornato ad allenarsi il 10 agosto durante il ritiro di Castel di Sangro. Prima test atletici e poi personalizzato per Lozano che man mano sta trovando la condizione migliore e potrebbe anche essere convocato da Spalletti per la sfida di domenica contro il Venezia. Il tecnico azzurro vorrebbe un'arma in panchina pronto ad entrare a partita in corso.