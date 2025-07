Beukema-Napoli, slittano le visite! Sky: ultimi dettagli prima del via libera

È ormai questione di ore per l’inizio della nuova avventura di Sam Beukema al Napoli. Il difensore olandese è pronto a lasciare il Bologna per vestire la maglia azzurra, scelto dalla dirigenza come rinforzo per il reparto arretrato.

Le visite mediche erano inizialmente prenotate per oggi, mercoledì 16 luglio a Roma, ma il giocatore è ancora in attesa del via libera definitivo per partire. Alcuni dettagli legati alle commissioni e alle modalità di pagamento dell’operazione devono infatti essere ultimati, ma le parti - secondo quanto riportato da Sky Sport - sono al lavoro per chiudere tutto nelle prossime ore.