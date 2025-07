Lucca-Napoli, affare chiuso! Sky: fissate le visite mediche

Il Napoli oggi ha chiuso l’accordo per Lorenzo Lucca, raggiungendo l’intesa con l’Udinese per un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Operazione da 35 milioni di euro complessivi. L’affare prevede un prestito da 9 milioni, seguito da un obbligo di riscatto a 26 milioni, bonus inclusi. Domani il centravanti classe 2000 lascerà Udine per raggiungere Milano e, successivamente, con un volo privato, arriverà a Roma nel pomeriggio, dove giovedì mattina sosterrà le visite mediche, riferisce Sky Sport.

L’attaccante, seguito in passato anche da club come Roma, Milan e Atalanta, è pronto a firmare un contratto quinquennale con il Napoli, nel quale non sarà inserita alcuna clausola rescissoria da 80 milioni di euro. I Campioni d’Italia hanno quindi abbandonato definitivamente la pista che portava a Darwin Nuñez. Una decisione espressa a chiare parole dal club partenopeo, che ha informato il Liverpool. Il classe 1999 ha atteso a lungo il Napoli. Per oltre un mese, l’attaccante uruguaiano aveva aperto le porte a un trasferimento in maglia azzurra, pronto a sposare il progetto di Antonio Conte. Tuttavia, alla fine il club partenopeo ha deciso di puntare su un’altra strada.