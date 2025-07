Video Noa Lang lascia Villa Stuart: terminate le visite mediche, ora la firma!

Noa Lang è arrivato questa mattina a Villa Stuart per le visite mediche di rito con il Napoli che si sono concluse poco prima delle 13. Ora la firma sul contratto fino al 2030. Ieri l'olandese è arrivato in Italia. Affare fatto col Psv a queste condizioni: 25 milioni più 3 di bonus e 10% su futura rivendita. Lang poteva arrivare già a gennaio, era stato individuato dalla società come erede di Kvaratskhelia ma il Psv lo aveva blindato. Prima, infatti, c'era l'Eredivisie da vincere ma anche la Champions ancora da disputare.

Due successi di fila in campionato per Lang con il Psv e con la 10 sulle spalle. Molto bene anche contro la Juve in Europa. Anni 26, 14 gol nell'ultima stagione, l'olandese è ora pronto a vivere la sua nuova avventura. Lang non vede l'ora di trasferirsi al Napoli per cominciare a lavorare con Conte. E' un esterno di grande talento, dribbling, gol, assist ma anche regia offensiva. Ecco il nuovo esterno sinistro del Napoli. Ecco gli scatti e i video del suo arrivo e della sua uscita dalla clinica Villa Stuart: