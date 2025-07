Se salta Ndoye tutto su Sterling o Grealish: spunta la formula, ma serve un (doppio) sacrificio

La lunga trattativa per Dan Ndoye non si sblocca e il Napoli guarda anche altrove per rinforzare il reparto offensivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri hanno messo nel mirino due nomi di altissimo profilo direttamente dalla Premier League: Raheem Sterling e Jack Grealish. Il profilo di Sterling, trentenne in uscita dal Chelsea, stuzzica non poco la dirigenza partenopea. L'idea è un prestito, ma l'ostacolo maggiore è rappresentato dall'ingaggio faraonico dell'inglese, che in Inghilterra si aggira intorno ai 15,6 milioni di euro a stagione. Una cifra insostenibile per le casse del Napoli, a meno che il Chelsea non accetti di contribuire in maniera sostanziosa al pagamento del salario. Su Sterling c'è anche il forte interesse del Fulham, a testimonianza di quanto il giocatore sia appetito sul mercato inglese.

Non meno suggestiva è l'ipotesi che porta a Jack Grealish, ventinovenne ex compagno di De Bruyne al Manchester City. Anche per lui si ipotizza la stessa formula del prestito. Entrambi i calciatori dovrebbero decurtarsi l'ingaggio - a meno che non arrivi un contributo dai rispettivi club d'appartenenza - rappresentano sogni ambiziosi per il Napoli, che cerca un colpo di qualità per dare una svolta al proprio attacco. La strada è in salita, ma la ricerca di alternative a Ndoye dimostra la volontà del club di non lasciare nulla al caso in vista della prossima stagione.