Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray! Arrivano le firme: presto l'annuncio

Victor Osimhen è virtualmente un nuovo calciatore del Galatasatay. Non ancora ufficialmente, perché gli annunci non sono ancora arrivati, né dal club turco né dal Napoli. Ma, stando a quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il centravanti nigeriano ha firmato il contratto. E ora manca soltanto l'ufficialità.

I dettagli dell'affare.

Operazione da 75 milioni di euro: 40 in pochi giorni, entro la fine di luglio, poi due rate da 17,5 entro il 2026. Sono stati inseriti anche 5 milioni di euro di bonus legati ai gol di Osimhen. Nell'accordo è presente pure una clausola anti-Italia che varrà fino al 2027 - una penale da 75 milioni di euro in caso il nigeriano venisse ceduto in Serie A - e infine il 10% su una futura rivendita.