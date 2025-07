Rebus Ndoye: distanza Napoli-Bologna non incolmabile, ma spuntano altri due scenari

Il futuro di Dan Ndoye resta un rebus intrigante, con il Napoli in stand-by dopo l'ennesimo "no" del Bologna. L'ultima offerta azzurra da 35 milioni più 5 di bonus, la distanza con la richiesta rossoblù di 45 milioni non è incolmabile. Il DS Manna aveva confezionato una proposta ingegnosa: 9 milioni per il prestito, 26 per l'obbligo di riscatto e 5 di bonus, un pacchetto complessivo che non ha però convinto il patron Saputo, rimasto fermo sulla sua valutazione. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Anche il calciatore, che ha giocato in amichevole con il Bologna, è in una fase di profonda riflessione. Se da un lato il richiamo del Napoli e della Champions League è forte, dall'altro l'opzione Premier League, con il Nottingham Forest pronto a offrirgli un ingaggio da 5 milioni, lo tenta non poco. Tuttavia, anche gli inglesi non hanno ancora trovato l'accordo con il Bologna, che nel frattempo ha avviato i colloqui per un possibile rinnovo contrattuale. Un vero e proprio "triangolo scaleno" di mercato, dove ogni vertice ha le sue pretese e le sue incertezze.