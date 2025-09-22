Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi

Posticipo del lunedì per il Napoli di Antonio Conte che, dopo l'impegnativo match di Champions League contro il Manchester City, dovrà affrontare il Pisa in casa il 22 settembre alle 20:45. La trasferta dell'Etihad ha portato via molte energie ma il tecnico del Napoli non dovrebbe proporre un turnover troppo ampio: la squadra di Alberto Gilardino, neopromossa, pur avendo ottenuto solo un punto sin qui è un avversario ostico; infatti ha pareggiato con l'Atalanta e perso solo di misura contro Roma e Udinese. Dunque, servirà una prova incisiva per andare avanti con altri tre punti in campionato e mettersi alle spalle il ko in Champions.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte dovrebbe confermare l'ossatura della squadra e ridurre al minimo le rotazioni. Tra i pali si va verso il rientro di Meret, in difesa ancora Beukema-Buongiorno al centro, ai lati Di Lorenzo e poi Olivera per far rifiatare Spinazzola; stesso dicasi per Lobotka, si candida Gilmour in cabina di regia coadiuvato da Anguissa e De Bruyne. Difficile possa fare a meno di McTominay e quindi Lang e Neres potrebbero essere confermati come armi dalla panchina

Le ultime sul Pisa

Alberto Gilardino studia l'opzione doppia punta in un 3-5-2: potrebbe essere la volta di Nzola dal primo minuto accanto a uno tra Moreo e Meister. A centrocampo Akinsamiro in vantaggio su Tramoni per giocare insieme a Marin e Aebischer, mentre sulle corsie esterne agiranno Leris e Angori (da non escludere Cuadrado). Il terzetto di difesa sarà guidato da Caracciolo, ai suoi lati Canestrelli e Bonfanti, in porta Semper. Out Stengs ed all'ultimo anche Tourè.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) lunedì 22settembre ore 20:45

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, McTominay, Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Buongiorno-Juan Jesus 60-40%, Olivera-Spinazzola 60-40%, Gilmour-Lobotka 60-40%, Hojlund-Lucca 60%-40%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani

PISA (3-5-2) probabile formazione: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Aebischer, Marin, Akinsamiro, Angori; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

Ballottaggi: Akinsamiro-Tramoni 55-45%, Moreo-Meister 60-40%

Indisponibili: Tourè, Stengs.

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e Sky Sport, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net