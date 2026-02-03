Infortunio De Bruyne, Auriemma: "Forse non lo rivedremo più! Sapete perché si è rotto?"

Il giornalista Raffaele Auriemma sul suo canale Youtube ha commentato quello che è il momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra. "De Bruyne ha trentaquattro anni. Reduce da stagioni da grande campione qual è, ma anche con un logorio fisico non da poco e con delle risultanze muscolari che lo hanno portato a restare fuori anche negli anni precedenti. Le prime undici partite gliele fai giocare tutte. Tutte e undici. Ogni tre giorni. Con la preparazione sostenuta tra Dimaro e Castel di Sangro che chiaramente non era sopportabile per il fisico di De Bruyne.

E si è spaccato, rotto. Si è dovuto operare. Non lo rivedremo più quest’anno, secondo me. Questo è un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Perciò dico: caro Antonio Conte, hai voluto i poteri e adesso assumiti le responsabilità. Ogni tanto. Dillo. Ma forse abbiamo fatto una preparazione che ci ha portato ad essere contro il Chelsea con soli tredici calciatori di movimento. No. Non ne parli mai. Parli di tutto: del sole, della luna, dell’allineamento dei pianeti, della fortuna, della sfortuna, dei calciatori rapiti, del calendario. E mai della preparazione. Quindi tutto quello che hai fatto è giusto? Tu, con tredici complessivi, tu e gli assistenti, lo staff che il Napoli paga. I calciatori si sono infortunati e ne hai tredici. Cioè, se si volessero dedicare ognuno di loro a un calciatore, sarebbero benissimo".