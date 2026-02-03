Pistocchi protesta: "Panchina d'Oro era votata dai giornalisti! Ora è diventato premio indigeno"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato l'assegnazione del premio Panchina d'Oro ad Antonio Conte per la stagione 2024/25. Di seguito le sue parole: "La Panchina d’Oro era stata istituita nel 1991 da Massimo Moratti ed era votata dai giornalisti come riconoscimento per il miglior allenatore europeo. Dopo le prime due edizioni, è diventata un riconoscimento al calcio indigeno, votata dagli allenatori italiani, che va sempre a chi vince lo scudetto, e nulla aggiunge e nulla toglie. L’ennesima occasione persa dal calcio italiano e dai suoi dirigenti provinciali e autoreferenziali".