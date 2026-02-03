Ufficiale Petardo Audero, salvo il Derby per i tifosi dell'Inter! Il clamoroso provvedimento

Divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Questo il provvedimento disposto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo il lancio del petardo in occasione della trasferta di domenica a Cremona che ha colpito il portiere della grigiorosso Emil Audero.

"Il provvedimento - informa il Viminale - è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive". Resta escluso dalle misure il Derby della Madonnina Milan-Inter dell'8 marzo, in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie.