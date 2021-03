Quel sacrificio pagato ad un prezzo troppo caro...

Niente da fare, non è ancora arrivato il momento di Hirving Lozano. Il messicano è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la trasferta, decisiva nella corsa Champions, sul campo del Milan in programma domenica sera.

Ha vinto la prudenza, in questo caso. Sebbene il messicano avesse svolto in gruppo l’allenamento del venerdì e del sabato, la decisione è stata quella di imboccare una strada conservativa per evitare possibili ricadute dopo il brusco stop imposto dalla distrazione di 2° grado patita nello stoico finale di gara contro la Juventus.

Quaranta giorni senza El Chucky. Dal 13 febbraio, data in cui si era disputata la sfida al Maradona contro la Juventus, bisognerà aspettare il 21 marzo per la nuova primavera di Hirving, che tornerà a disposizione solo per la trasferta dell’Olimpico contro la Roma.

Saranno dunque sette le gare saltate dal numero 11: cinque in campionato e le due che hanno portato all’eliminazione in Europa League contro il Granada. Una vera batosta, col Napoli che ha dovuto rinunciare all’uomo che fino a quel momento era stata l’arma più pericolosa del reparto d’attacco.

La generosità ed un sacrificio pagato a caro prezzo. La volontà di Lozano di non lasciare i compagni con l’uomo in meno nel match contro la Juventus, giocando avendo già avvertito il problema muscolare, non ha fatto altro che complicare le cose. Non sempre testa e cuore vanno d’accordo, non sempre il cuore suggerisce la scelta migliore da fare pensando oltre l’immediata necessità. Che peccato. Che assenza pesante in vista della sfida al Diavolo.