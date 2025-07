Lucca, inserimento Milan! Sky: primi contatti per capire la fattibilità

Il Napoli è alla ricerca di un centravanti da affiancare a Romelu Lukaku, in vista dei numerosi impegni della prossima stagioni. Gli azzurri sono però rallentati dalla questione Victor Osimhen - rientrato lo scorso 1 luglio dal prestito al Galatasaray - dalla cui cessione pende il mercato in entrata. Infatti, il Napoli è molto avanti nella trattativa per Lorenzo Lucca, ma ad oggi non può ancora chiudere.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, nelle ultime ore c'è stato l'inserimento del Milan. I rossoneri vogliono acquistare una prima punta e oggi hanno avviato i contatti per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Dunque non c'è ancora nulla di concreto, ma il Napoli deve stare attento sul fronte Lorenzo Lucca, perché oltre l'Atalanta si è aggiunta un'altra concorrente.