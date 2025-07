Calciomercato Napoli, il borsino: ecco il terzo e quarto colpo, si sbloccano Lang e Beukema

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da ormai 20 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli)

Due settimane al raduno di Castel Volturno, prima della partenza per Dimaro, per il primo dei due ritiri estivi, ed il Napoli - nonostante le valutazioni gonfiate tipiche di questo periodo di mercato - ha intenzione di stringere per gran parte delle trattative in corso in modo da capire quali può sbloccare in tempi brevi. Molte cessioni sono ancora in una fase embrionale, in ritiro si rischia di avere un gruppo extra-large, ma prevale la volontà di accontentare Conte sulla tempistica degli acquisti ed anche la giornata di ieri è stata frenetica da questo punto di vista.

Nonostante una richiesta più alta del previsto, il Napoli conta di formalizzare l’arrivo di Noa Lang nelle prossime ore per una cifra intorno ai 30mln di euro con bonus più facilmente raggiungibili rispetto alla proposta di qualche giorno fa. L’alleato in questo affare è stato proprio il giocatore, che già a gennaio provò a spingere e forzare con il Psv, e stavolta è riuscito a far avvicinare le due società anche con alcune rinunce personali. Sarà il terzo rinforzo estivo dopo De Bruyne e Marianucci.

Non c’è mai stata una vera alternativa a Sam Beukema, 26enne olandese del Bologna individuato come co-titolare da alternare a Rrahmani e Buongiorno nelle quattro competizioni che attendono il Napoli. Blindato da giorni l’accordo col giocatore per circa 3mln di euro a stagione e con il papà-agente in pressing sul club rossoblù per ottenere il via libera, ieri altra giornta positiva: il Bologna è sceso a 30mln e nel frattempo il Napoli ha alzato la proposta con i bonus in prossimità di quella cifra. Con l’avvicinarsi dei ritiri e della fine delle vacanze, l’affare potrebbe andare in porto. Più difficile arrivare a Ndoye: il Bologna chiede 45mln di euro anche se - che sia a Napoli o all'estero - si sta cautelando trattando per lo stesso ruolo Bernardeschi svincolato. In casa Napoli non mancano però le alternative a sinistra senza trascurare l'occasione Chiesa che può lasciare Liverpool a condizioni di favore.

Non così semplice invece arrivare a Darwin Nunez. Le richieste del Liverpool in questa fase sono alte, superiori ai 60mln di euro per una giocatore che non è più nei piani di Slot, ma il Napoli deve intanto trovare l'accordo (anche quello non facilissimo) con il giocatore prima di provare a far calare le pretese dei reds. L'apertura dell'uruguayano c'è, ma De Laurentiis è sceso in campo in prima persona per capire i margini dell'intesa sull'ingaggio. L'alternativa è Lucca, nonostante i rumors su Kean. Solo alle proprie condizioni, invece, il laterale spagnolo Under 21 del Siviglia Juanlu Sanchez. Così come per Milinkovic-Savic del Torino, portiere individuato per alzare la competizione anche tra i pali ma il Napoli intende dilazionare la cifra della clausola da circa 18mln di euro.

Di seguito il riepilogo al 2 luglio ore 17.00

IN ENTRATA

De Bruyne 100% (svincolato)

Marianucci 100% (a titolo definitivo per 9mln, Empoli)

Meret (rinnovo fino al 2027)

Ferrante 99% (a titolo definitivo per 0,1mln, NovaRomentin)

Lang 80% (Psv)

Beukema 50% (Bologna)

Nunez 35% (Liverpool)

Juanlu 35% (Siviglia)

Lucca 30% (Udinese)

Milinkovic-Savic 30% (Torino)

Ndoye 25% (Bologna)

Chiesa 15% (Liverpool)

Musah 10% (a titolo definitivo per 25mln, Milan)

Chalobah 5% (Chelsea)

Sancho 5% (Man United)

Nusa 5% (Lipsia)

Zhegrova 5% (Lille)

IN USCITA

Billing 100% (mancato riscatto)

Scuffet 100% (fine prestito)

Okafor 100% (mancato riscatto)

Gaetano 100% (obbligo di riscatto, 6mln)

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (diritto di riscatto a 9mln, Betis)

Rafa Marin 100% (prestito per 1mln e 15mln di riscatto)

Lindstrom 99%

Hasa 99% (in prestito)

Vergara 99% (in prestito)

Zanoli 99% (a titolo definitivo)

Obaretin 99% (in prestito, Lugano)

Sgarbi 99% (in prestito)

D'Agostino 99% (in prestito)

Vilardi 99% (in prestito)

Cioffi 99% (in prestito)

Ambrosino 99% (in prestito)

Marranzino 99% (in prestito)

Vigliotti 99% (in prestito)

Marchisano 99% (in prestito)

Cajuste 99%

Spavone 99% (in prestito)

Cheddira 99%

Mezzoni 99% (in prestito)

Coli Saco 99% (in prestito)

D'Avino 99% (in prestito)

Iaccarino 99% (in prestito)

Osimhen 90% (a titolo definitivo)

Zerbin 90% (a titolo definitivo)

Ngonge 90%

Popovic 80% (in prestito)

Folorunsho 80%

Simeone 80%

Mazzocchi 80%

Raspadori 20%

Anguissa 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Marianucci

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Mazzocchi, Hasa, McTominay, Gilmour, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Simeone, Raspadori, Ngonge, Neres, Lukaku

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2030 - Marianucci

2029 - Popovic, Buongiorno, McTominay, Gilmour

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Zerbin, Ngonge, Cheddira, Neres (+1)

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Olivera, Mazzocchi (+1) Politano, Lukaku, Anguissa, De Bruyne (+1)

2026 - Osimhen, Simeone (+1), Spinazzola, Juan Jesus, Meret

2025 - Contini

(anni di opzioni a favore del club)