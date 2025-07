Beukema, i club non trattano solo sulle cifre! Rai: le ultime sulla formula dell’affare

"Non c'è ancora l'accordo col Bologna per Sam Beukema. Lo scrive Ciro Venerato sul sito della Rai, fornendo le ultime sulla trattativa: "I club continueranno a trattare, ma su basi diverse. Il Bologna, al di là della valutazione globale del difensore, non concorda con la modalità di pagamento richiesta dai campioni d'Italia.

Secondo quanto filtra dall'Emilia Romagna, il Napoli vorrebbe rilevare il centrale felsineo con la modalità del prestito gratuito con obbligo di riscatto. Una formula rispedita al mittente dal sodalizio di saputo. Si aspetta un nuovo rilancio azzurro, non solo quindi sulla valutazione globale (bonus inclusi) ma sulla modalità di pagamento. Il giocatore resta però sempre della sua idea: si è promesso ai campani e non intende mutare strategia".