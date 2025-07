Beukema, il Napoli ha raggiunto i 30mln! Cosa manca per chiudere col Bologna

Il Napoli è scatenato sul calciomercato: domani ci sarà lo scambio dei documenti con il PSV per Noa Lang, in più è molto vicina anche la chiusura per Sam Beukema. Il difensore olandese ha accettato da tempo la destinazione e ora la trattativa con il Bologna è davvero vicina alla fumata bianca. Infatti, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, gli azzurri sono arrivati ad offrire 30 milioni di euro ai felsinei.

Rimangono da limare alcuni dettagli sui bonus, ma adesso Beukema è davvero a un passo dal Napoli. Il centrale olandese è stato messo sin da subito in cima alla lista dei rinforzi per la difesa: Antonio Conte e la dirigenza partenopea hanno grande stima di lui. Il classe 1998 sarà inizialmente l'alternativa a Rrahmani e Buongiorno, ma viste le tante competizioni da giocare potrà ritagliarsi molto spazio e non è escluso che con il passare del tempo diventi qualcosa in più che un semplice comprimario.