RILEGGI LIVE - Napoli-Spal 1-1 (62' Puletto, 73' Anguissa): gli azzurri pareggiano l’ultimo test a Dimaro

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito e Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non va oltre il pari contro la Spal nel secondo ed ultimo test di questo ritiro trentino prima del trasferimento a Castel di Sangro: 1-1 il risultato finale.

20.15 - FINISCE QUI!

88' - Cambio per il Napoli: fuori Lobotka e dentro Saco.

87' - Saiani prova il sinistro da fuori area, bravo e attento Meret che respinge in corner.

80' - OLIVERA - Schema su punizione del Napoli con Kvaratskhelia che appoggia basso per Olivera, che alza però il piattone e la sfera si alza.

79' - RASPADORI! L'attaccante del Napoli parte da destra e si accentra: sinistro secco, Galeotti respinge.

77' - Peggiora intanto il maltempo qui a Dimaro dove è in atto un vero e proprio nubifragio.

73' - GOL DEL NAPOLI! Zielinski si defila sulla corsia mancina e va al cross al centro basso: velo di Osimhen per l'accorrente Anguissa che calcia di prima con il piatto a infila il gol del pari.

72' - Raspadori raccoglie la respinta della barriera e calcia col mancino, devia in corner il portiere.

71' - Duro fallo di Breit su Osimhen. Fischia l'arbitro, proteste veementi del nigeriano.

67' - Trovato il gol del vantaggio, ora la Spal fa ancora più densita e non concede spazi al Napoli.

62' - GOL DELLA SPAL! Vantaggio a sorpresa della Spal con Puletto. Il centrocampista ferrarese sorprende Meret sugli sviluppi di un calcio di punizione da centrocampo e porta in vantaggio gli ospiti.

60' - E' un altro Napoli in questo secondo tempo. La squadra di Garcia, con tutti i big in campo, costringe la Spal a serrare le fila e a stare tutta rintanata in area.

55' - RASPADORI! Sgasata di Kvaratskhelia che va via sulla sinistra e poi serve l'accorrente Raspadori: stop e tiro di pochissimo a lato.

54' - TRAVERSA DEL NAPOLI! Osimhen vince un paio di rimpalli in area e poi appoggia dietro per Kvaratskhelia che coglie una clamorosa traversa.

51' - Raspadori riceve al limite dell'area e calcia col mancino: la palla termina alta sopra la traversa.

46' - Rudi Garcia rivoluziona la formazione nella ripresa. Il Napoli scende in campo con tutti i nazionali, arrivati nella seconda parte del ritiro, per il secondo tempo della gara contro la Spal.

NAPOLI 2° TEMPO (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Obaretin, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

19.28 - INIZIA LA RIPRESA!

19.22 - Pronti ad entrare i big azzurri

19.15 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro Tremolada non concede minuti di recupero.

39' - POLITANO! Elmas scodella in area per Politano che calcia al volo col mancino ma svirgola leggermente: il tiro termina largo.

38' - Si stanno riscaldando, intanto, tutti i componenti della panchina del Napoli.

35' - Problema fisico per Mario Rui, costretto al cambio: al suo posto entra Olivera.

31' - Momento interlocutorio della partita, diversi errori e zero occasioni da gol.

27' - Difficoltà in costruzione per il Napoli, pesa l'assenza in contemporanea di Zielinski, Lobotka e Anguissa.

23' - SIMEONE! Straordinaria discesa sulla destra di Zanoli, velocissimo in progressione: palla dietro per Simeone che dall'interno dell'area tira in diagonale e trova la grande risposta di Alfonso in corner.

19' - FOLORUNSHO! Il centrocampista del Napoli riceve la sfera da Simeone e scarica un destro forte e rasoterra che termina di poco a lato.

17' - Spal molto ben messa in campo, non concede varchi al Napoli.

14' - POLITANO! Prima grande occasione per il Napoli. Al termine di una bella combinazione tra Elmas e Mario Rui, il portoghese crossa basso al centro per il taglio di Politano che calcia al volo col sinistro. Palla che termina di poco alta sopra la traversa.

11' - Pochi sussulti fin qui da parte di entrambe le squadre. Gara al momento bloccata.

7' - Elmas scodella in area per Simeone, ma il suggerimento è leggermente troppo lungo e Alfonso non ha problemi.

4' - Verticalizzazione troppo lunga per Antenucci, esce Gollini senza problemi e fa sua la sfera.

2' - Il Napoli fa girare il pallone in questi primissimi minuti di partita.

18.30 - SI PARTE!

18.28 - Squadre in campo!

18.22 - Il giornalista Silver Mele presenta la gara ed annuncia le formazioni

18.20 - Riscaldamento ultimato, tra poco le squadre torneranno nuovamente in campo per partire.

18.00 - Napoli in campo per il riscaldamento mentre non è proprio in lista Lozano, oltre a Gaetano che sta svolgendo lavoro a parte

17.55 - Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Spal, secondo test del ritiro di Dimaro e prima vera uscita dei big del Napoli arrivati più tardi a causa degli impegni con le nazionali, anche se Garcia parte con tante seconde linee dal primo minuto. Di fronte la Spal del neo-tecnico Mimmo Di Carlo che ripartirà dalla Serie C dopo l'ultima retrocessione.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka. All. Garcia. A disposizione: Meret; Contini, Rrahmani, Obaretin, Olivera, Di Lorenzo, Anguissa, Saco, Lobotka, Zielinski, Zerbin, Kvaratskhelia, Raspadori, Osimhen

SPAL: Alfonso, Dickmann, Tripaldelli, Murgia, Arena, Peda, Celia, D'Orazio, Parravicini, Orfei, Antenucci. All. Di Carlo. A disposizione: Galeotti, Meneghetti, Dumbravanu, Breit, Saiani, Prati, Boccia, Maistro, Rabbi, Rao, Puletto, La Mantia.

17.45 - Spal in campo per il riscaldamento

17.35 - Ormai gremite le tribune, si attendono le squadre per il riscaldamento

17.15 - Arrivata la Spal che è in campo per una prima ricognizione del terreno di gioco

17.00 - Lunga fila all'esterno, ma si iniziano a riempire le tribunette mentre è preso d'assalto anche oggi sia lo store che la Coppa dello Scudetto.

16.45 - E' già stato raggiunto il tutto esaurito. In arrivo anche una delegazione di tifosi della Spal che, con Di Carlo in panchina, vuole ripartire con l’ambizione di risalire dalla serie C. Nella Spal c’è Prati che ha ben figurato con la Nazionale Under 20 vicecampione del mondo, accostato anche al Napoli, ma anche l'esperto Antenucci prelevato dopo l’esperienza al Bari.

16.30 - Tanti tifosi sono già in fila ai cancelli per l'ingresso nelle tribunette.

Amici tifosi di Tuttonapoli.net, buonasera da Dimaro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spal, secondo ed ultimo test di questo ritiro trentino prima del trasferimento a Castel di Sangro. Domani infatti è previsto l'ultimo allenamento prima di lasciare Dimaro